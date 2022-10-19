Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка

Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, на тактическом уровне обостряется нехватка способных русских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат недалеко от Белгорода после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств.

"Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным британской развдеки, четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших силами вторжения в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

"Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", - отмечают в Минобороны России.