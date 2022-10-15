Британская разведка назвала две причины неудач российской армии в Украине

Мобилизованным жителям России приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено военным ведомством. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин неудач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.

По данным британской разведки, многим резервистам придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6B45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник". Этот жилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 тысяч рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.

"Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин неудач России в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.