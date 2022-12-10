Российская армия ударила по многоквартирному дому в Авдеевке: есть пострадавшие

Российские войска вчера обстреляли Авдеевку и другие населенные пункты Донецкой области. В результате ударов оккупантов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области.
Правоохранители зафиксировали 22 обстрела. Враг атаковал города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, поселок Большая Новоселка, села Бердичи, Каменка и Дружба.
Оккупанты применили авиацию, РСЗО "Град", артиллерию, минометы и танки. Повреждены 11 жилых домов и магазин.
Больше всего от вражеских обстрелов пострадала Авдеевка. Российская армия била по городу из "Градов" и артиллерии. Российские снаряды попали в многоквартирный дом, есть пострадавший. Также в результате обстрелов есть раненые в Бахмуте.
Полиция и СБУ возбудили уголовные производства по ст. 438 УКУ.
Напомним, по словам главы Донецкой ОВА, в результате обстрелов региона вчера ранения получили четыре человека.
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