За сутки солдаты РФ ранили 4 человека в Донецкой области

На утро субботы, 10 декабря, российские оккупанты ранили 4 человека в Донецкой области. Погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донбасса, раненых россиянами: 2 - в Бахмуте, 1 - в Авдеевке и 1 - в Константиновке", - рассказал он.

По словам Кириленко, погибших за сутки нет.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1251 человек, еще 2715 ранены.