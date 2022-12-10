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За сутки солдаты РФ ранили 4 человека в Донецкой области

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Донбасс, Суббота 10 декабря 2022 08:57
За сутки солдаты РФ ранили 4 человека в Донецкой области Фото: за сутки солдаты РФ ранили 4 человека в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 10 декабря, российские оккупанты ранили 4 человека в Донецкой области. Погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донбасса, раненых россиянами: 2 - в Бахмуте, 1 - в Авдеевке и 1 - в Константиновке", - рассказал он.

По словам Кириленко, погибших за сутки нет.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1251 человек, еще 2715 ранены.

Как сообщалось, по данным на утро пятницы, 9 декабря, оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 2 получили ранения.

Напомним, российские оккупанты наносят удары по "Пунктам Несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.

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