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Російська армія вдарила по багатоквартирному будинку в Авдіївці: є постраждалі

Фото: росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Авдіївці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська минулої доби обстріляли Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів окупантів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Правоохоронці зафіксували 22 обстріли. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка та Дружба.

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ "Град", артилерію, міномети та танки. Пошкоджено 11 житлових будинків і магазин.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждала Авдіївка. Російська армія била по місту з "Градів" та артилерії. Російські снаряди влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалий. Також внаслідок обстрілів є поранені у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, за словами очільника Донецької ОВА, внаслідок обстрілів регіону вчора поранення отримали четверо осіб.

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Донецька областьАвдіївкаОбстрілполиция