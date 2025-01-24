В Третьей штурмовой рассказали о целях россиян в Харьковской области
Россияне продолжают штурмы в Харьковской области. Оккупанты хотят получить контроль над Боровой, прорваться к Осколу и создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина.
"Сейчас приоритетное направление для врага в Харьковской области - прорыв к реке Оскол через Боровую. Именно здесь, на участке основного удара 20-й армии РФ, находятся подразделения нашей Третьей штурмовой", - рассказал Жорин.
По его словам, цель противника - получить контроль над населенным пунктом Боровая, прорваться к Осколу, создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.
Враг использует огромное количество сил и средств - особенно FPV-дроны и сбросы - за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками. Они имеют задачу обеспечить продвижение российской пехоты на этом направлении.
"Надо понимать, что противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось аж с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со сбросами, и имеют FPV и "Мавики" для сбросов просто в неограниченном количестве", - отметил Жорин.
Он рассказал, что россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.
"Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи - однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная", - добавил заместитель командира бригады.
Ситуация в Харьковской области
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.
Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.
Недавно россияне попытались штурмовать позиции Сил обороны воспользовавшись плохой погодой, чтобы расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, но атака была успешно отбита.
А в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
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