Противник продвинулся возле Торецка, Покровска и в Курской области: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Торецка и Покровска Донецкой области. Кроме того, войска РФ также продвинулись в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 22 января показывают, что россияне продвинулись на юго-восток от Толстого Луга (северо-запад от Суджи).

Сообщается, что путинские войска продолжали наступать возле Погребков, Никольского, Кругленького, в районе Куриловки и Гуево.

Командир украинской разведгруппы, которая действовала в Курской области, сообщил 22 января, что войска РФ наступают только днем на этом направлении и обычно ведут штурм пехотой без техники.

Украинский батальон беспилотников 22 января опубликовал кадры, как батальон наносит удар по российскому зенитному комплексу "Тор" в Белгородской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

23 января российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись.

23 января российские "военкоры" заявили, что позиционные бои продолжаются в районе Липцев и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

23 января российские оккупанты продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ наступают в северной части Двуречной, недавно продвинулись на 1,5 км вглубь в западной части Двуречной и будут пытаться достичь Кутковки с Западного.

Однако один российский "военкор" рассказал, что путинским войскам необходимо наладить стабильное материально-техническое обеспечение через реку Оскол, чтобы достичь значительного прогресса.

Как сообщается, связанный с украинской военной разведкой источник заявил, что оккупанты пытаются продвинуться в направлении Довгенького (на северо-запад от Двуречной), Западного и Кондрашевки (на северо-запад от Купянска и на юго-восток от Двуречной).

Войска РФ также продолжали наземные атаки к востоку от Купянска в районе Петропавловки 22 и 23 января.

23 января российские оккупанты наступали в направлении Боровой, но не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Лозовой, Зеленого Гая, Загрызово, Першотравневого, Копанки и Новосергиевки 22 и 23 января.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили 23 января, что россияне атаковали вблизи Новой Кругляковки (северо-восточнее Боровой) при поддержке бронетехники.

23 января войска РФ продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали вблизи Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Заречного, Кузьмино и в районе Серебрянского леса 22 и 23 января.

23 января российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали северо-восточнее Лимана вблизи Тернов и Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

23 января войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

22 и 23 января российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и в пределах Часового Яра, но также не продвинулись.

23 января российские блогеры заявили, что войска РФ якобы зачистили позиции ВСУ в цехах огнеупорного завода в центре Часового Яра, и сейчас ведут бои к западу от первого цеха.

Один блогер утверждал, что путинские войска нанесли удар по украинской понтонной переправе в Константиновке (к юго-западу от Часова Яра).

23 января спикер Луганской группировки войск ВСУ полковник Дмитрий Запорожец сообщил, что 9 января украинские защитники нанесли удар по сосредоточению 100 российских военных в Калиновке (к северу от Часов Яр) после того, как оккупанты перебросили личный состав в Калиновку через южную трубу канала Северский Донец - Донбасс.

Войска РФ недавно продвинулись в северной части Торецка. Геолокационные кадры от 23 января свидетельствуют о том, что оккупанты немного продвинулись к шахте Торецка на севере города, и продвинулись на запад от Нелиповки (юго-запад от Торецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили не менее половины Торецкой шахты и продвинулись к Крымскому (к северу от Торецка).

22 и 23 января российские захватчики проводили штурмы в самом Торецке, в районе Делиевки и Крымского.

Войска РФ недавно продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры от 22 января показывают, что оккупанты продвинулись на север от Новоелизаветовки (к юго-западу от Покровска).

23 января в Минобороны РФ заявили о захвате села Соленое (к юго-западу от Покровска), но в ISW считают, что россияне, вероятно, оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 13 января.

Российские захватчики продолжали атаковать под самым Покровском, возле н.п. Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Новый Труд, Зверево, Леонтовичи, Петропавловка, Новосергиевка, Котлино, Успеновка, Серебряное и в направлении Гришино 22 и 23 января.

23 января войска РФ продолжили наступать в районе Курахово, но не продвинулись.

23 января российский блогер заявил, что путинские войска якобы зачистили позиции ВСУ вблизи Янтарного, продвинулись мимо трассы Т-0515 к западу от Петропавловки и продвигаются к н.п. Улаклы (оба на юго-запад от Курахово).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы отбили усиленный украинский штурм численностью во взвод под Курахово.

Российские оккупанты продолжали штурмовать возле Шевченко и в направлении Андреевки, возле Дачного, Улаклы, Зеленовки, Янтарного, Разлива и в направлении Константинополя 22 и 23 января.

Войска РФ активизируют наступательные действия с целью захвата Большой Новоселки.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили более 80 ударов по Большой Новоселке.

23 января спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне не полностью окружили силы ВСУ в районе Великой Новоселки, но отметил, что существует риск окружения в этом районе.

Трегубов также отметил, что реки вблизи Большой Новоселки (вероятно, речь идет о Мокрых Ялах, Кашлагаче и Шайтанке, считают эксперты ISW), затрудняют маневры для ВСУ в этом районе.

Российские блогеры, включая кремлевского "военкора", утверждали, что войска РФ продвинулись вдоль трассы Т-0518 Павловка - Великая Новоселка в центре Великой Новоселки, разрезали населенный пункт и якобы окружили небольшую группу воинов ВСУ в южной части Великой Новоселки.

Также российские блогеры утверждали, что войска РФ продвигаются дальше в северо-восточной и восточной частях Великой Новоселки, и в нескольких лесистых районах к югу от населенного пункта, и удерживают позиции вдоль рек Мокрые Ялы и Кашлагач.

При этом в ISW не могут подтвердить ни одно из этих заявлений.

22 и 23 января войска РФ продолжали наступать возле самой Великой Новоселки, а также возле Временки и Новодаровки.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в западной части Запорожской области 23 января.

Сообщается, что войска РФ нанесли удары дронами по позициям ВСУ возле Орехова, и дистанционно минируют украинские логистические пути вблизи Пятихатки (северо-западнее Работно).

22 и 23 января войска РФ продолжали ограниченные наземные удары на Днепровском направлении в Херсонской области.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 119 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские захватчики интенсивно атакуют позиции украинских защитников на Покровском направлении.