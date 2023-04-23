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Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонскую область, - ОВА

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Херсонская область, Воскресенье 23 апреля 2023 08:07
Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонскую область, - ОВА Фото: оккупанты за минувшие сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 54 обстрела Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов, погиб один человек, двое получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

Ранее мы писали, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

Напомним, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Оккупантам не удается окружить город.

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