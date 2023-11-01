Россияне готовы поддержать прекращение войны с Украиной, но есть нюанс, - опрос

Данные опроса свидетельствуют о том, что 70% россиян готовы поддержать решение диктатора Владимира Путина о прекращении войны, если это будет принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

В частности, на вопрос "Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной, вы бы поддержали или не поддержали это решение?" первая группа респондентов ответила так:

37% - безусловно поддержу,

33% - скорее поддержу,

12% - безусловно не поддержу,

9% - скорее не поддержу,

9% - затруднились ответить.

Вторую группу респондентов спросили: "Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной и вернуть присоединенные территории Украины, вы бы поддержали или не поддержали это решение?"

Были получены следующие ответы

16% - безусловно поддержу,

18% - скорее поддержу,

19% - скорее не поддержу,

38% - безусловно не поддержу,

10% - затрудняюсь с ответом.

На вопрос, нужно ли продолжать военные действия, следует ли начать мирные переговоры, более половины респондентов ответили, что они выступают за переговоры.

Поддержка русской армии

Три четверти опрошенных заявили, что поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Среди респондентов в возрастной группе 18-24 лет об этом заявили 62%, среди респондентов от 55 лет — 82%.

Почти половина россиян хотели отменить решение о начале войны.

Респондентам спросили: "Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить или поддержать начало военной операции в Украине, вы бы…"

Ответы

23% - определенно отменили бы ее,

18% - скорее отменили бы ее,

22% - быстрее поддержали бы ее,

21% бесспорно поддержали бы ее,

15% - затруднились с ответом.

Россияне считают, что война будет продолжаться еще долго, однако по их мнению " СВО" идет успешно

46% опрошенных считают, что война России с Украиной будет продолжаться еще больше года. В мае 2022 года, через три месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину, так думали 21% опрошенных.

При этом 62% респондентов уверены, что "специальная операция" российской армии в Украине продвигается очень успешно или скорее успешно.

Зачем Россия начала войну?

23% участников опроса не знают зачем. Или затруднились с ответом. Больше всего тех, кто считает, что Россия "защищает и увольняет" жителей Донбасса (25%). Каждый десятый считает, что "надо вернуть наши исторические земли". 14% заявили, что нужно "искоренить фашизм", 13% - что "нас заставили, нас оскорбляли".

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно другому опросу КМИС, большинство украинцев не разделяют вражеские нарративы. Однако социологи констатируют негативные тенденции.

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