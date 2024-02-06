Партизаны выяснили координаты расположения ПВО С-400 в Москве (фото)
Партизаны провели разведку базы воинской части оккупантов и обнаружили дислокацию части ПВО в Тимирязевском районе Москвы. Речь идет про ПВО С-400 "Триумф".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, радиолокационные станции и универсальные вышки к ним. Предположительно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.
Как пишут в "Атеш", россияне продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу Москвы, в то время, как их критически не хватает на фронте.
"Видимо, служат они для прикрытия пунктов управления стратегического значения", - говорят партизаны.
ПВО оккупантов в Москве
В конце января 2024 года в Институте изучения войны сообщали, что РФ переоборудует элементы своей системы противовоздушной обороны в глубоком тылу из-за регулярных атак украинских беспилотников. В некоторых областях были зафиксированы перебои со связью стандарта 4G. В частности, еще с прошлого года Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы и даже установили новые системы ПВО.
Оценивая состояние ПВО России, в ГУР говорили, что Россия во время войны перебросила к Москве и в оккупированный Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Кроме того, в Москве захватчики построили завод, где планируется запустить производство ракет ПВО.
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