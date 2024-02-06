Партизаны выяснили координаты расположения ПВО С-400 в Москве (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, радиолокационные станции и универсальные вышки к ним. Предположительно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.

Как пишут в "Атеш", россияне продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу Москвы, в то время, как их критически не хватает на фронте.

"Видимо, служат они для прикрытия пунктов управления стратегического значения", - говорят партизаны.

ПВО оккупантов в Москве

В конце января 2024 года в Институте изучения войны сообщали, что РФ переоборудует элементы своей системы противовоздушной обороны в глубоком тылу из-за регулярных атак украинских беспилотников. В некоторых областях были зафиксированы перебои со связью стандарта 4G. В частности, еще с прошлого года Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы и даже установили новые системы ПВО.

Оценивая состояние ПВО России, в ГУР говорили, что Россия во время войны перебросила к Москве и в оккупированный Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Кроме того, в Москве захватчики построили завод, где планируется запустить производство ракет ПВО.