RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России сделали циничное заявление о подрыве Каховской ГЭС

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Наталья Кава

Так называемый "киевский режим" якобы специально совершил подрыв Каховской ГЭС и это привело к затоплению значительных территорий.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

По словам российского министра, Украина якобы пошла на такой шаг для того, чтобы перебросить подразделения по херсонскому направлению в район наступательных действий, ослабив тем самым позиции на херсонском направлении.

Шойгу заявил, что Киев начал строительство на правом берегу Днепра оборонных позиций, что свидетельствует о намерении перейти здесь к обороне.

Параллельно с этим постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Однако ранее в МИД Украины заявили, что Украина намерена созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонСергей ШойгуВойна России против Украины