В России снова взрывы: под ударом аэродром "Ханская", а на Тулу могла лететь баллистика

В России вечером 28 декабря и в ночь на 29 декабря снова прогремели взрывы. Под ударом оказался аэродром "Ханская" в городе Майкоп, а российская Тула могла быть атаковано баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по информации пабликов, примерно после 23:00 неизвестные дроны начали атаковать город Майкоп в республике Адыгея, что на территории РФ.

Позже в пабликах стали уточнять, что атака происходит на аэродром "Ханская". Судя по всему, объект пытались атаковать дроны. Также в сети распространяли кадры из Майкопа.

Примерно в это же время в пабликах распространилось еще одно видео, на котором слышно звук летящего дрона, а после взрыв. Как заявляется, кадры записаны в Краснодарском крае РФ, но где именно - неясно.

Спустя несколько часов, примерно в 3 часа ночи, канал SHOT написал о серии взрывов в российской Туле. По словам местных жителей, в регионе была объявлена ракетная опасность и они слышали около 14 взрывов.

Причем ряд пабликов пишут, что якобы была сбита баллистическая ракета. Летела ли эта ракета на Тулу (если она вообще была), либо это был запуск ракеты со стороны России - пока неясно.

Отметим, что на момент публикации этой новости никаких официальных комментариев по какому-либо из вышеуказанных инцидентов - пока не было. Последствия атак - тоже пока неизвестны.