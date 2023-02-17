ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России вновь произошло сильное землетрясение

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 15:36
В России вновь произошло сильное землетрясение Фото: В России вновь произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 февраля, на востоке России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 35 километров к северо-западу от острова Матуа.

Очаг подземных толчков находился на глубине 166 километров.

Напомним, 7 февраля Россию также трусило. Тогда в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов по шкале Рихтера.

Кроме того, накануне в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5.1 баллов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен