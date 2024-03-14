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В Белгороде жалуются на "прилеты", а росСМИ заявили о прорыве ДРГ (фото, видео)

Белгород, Четверг 14 марта 2024 09:08
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В Белгороде жалуются на "прилеты", а росСМИ заявили о прорыве ДРГ (фото, видео) Фото: Белгород жалуется на обстрел 14 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белгород с самого утра 14 марта жалуется на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и российский Telegram-канал Mash.

Российский чиновник заявил, что под Белгородом и в Белгородском районе сегодня работала ПВО и якобы были сбиты восемь воздушных целей.

По словам Гладкова, был "прилет" в легковой автомобиль, после чего тот вспыхнул, водитель якобы погиб. РосСМИ пишут, что якобы обстрел был кассетными боеприпасами.

Также губернатор сообщил, что к медикам обратились две женщины и мужчина. Он утверждает, что есть повреждения домов и автомобилей в области.

Между тем, российские СМИ в сети заявили, что якобы "украинская ДРГ" пытается проникнуть на территорию Белгородской области и продолжаются бои в районе населенного пункта Сподарюшино.

В Белгороде жалуются на &quot;прилеты&quot;, а росСМИ заявили о прорыве ДРГ (фото, видео)

скриншот google.com/maps

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.

Вчера, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

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