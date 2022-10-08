Оккупанты запустили движение по Керченскому мосту, но есть ограничение
Российские оккупанты запустили движение по Крымскому мосту после взрыва на переправе утром в субботу, 8 октября. Но ехать по нему можно не всем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.
"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал он.
По его словам, водителям грузовых фур лучше планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Аксенов добавил, что якобы через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2".
Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.
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