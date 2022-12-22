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В России заявили, что Шойгу снова "инспектировал" оккупантов в Украине

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Москва, Четверг 22 декабря 2022 13:50
В России заявили, что Шойгу снова "инспектировал" оккупантов в Украине Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова "проинспектировал" российские войска в зоне проведения так называемой "спецоперации". Якобы он находился на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие Минобороны РФ.

"Шойгу проинспектировал подразделения группировки вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации", - пишут кремлевские медиа.

Указано, что Шойгу якобы "проверил" условия размещения своих "вояк" и российской техники в пунктах временной дислокации.

Также российские СМИ добавляют, что Шойгу "проинспектировал" позиционные районы воинских частей и пообщался с оккупантами.

Снова фикция от Шойгу?

Напомним, совсем недавно в России заявляли, что их министр обороны Сергей Шойгу "инспектировал" передовые позиции российских подразделений.

Но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

В свою очередь украинские военные высмеяли новости о "поездке" Шойгу.

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Министерство обороны РФ Сергей Шойгу
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