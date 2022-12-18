ВСУ высмеяли поездку Шойгу на фронт в Украину: этот визит минус для россиян

Информация о визите главы минобороны РФ Сергея Шойгу на позиции россиян на оккупированной территории Украины нуждается в подтверждении. И даже если он действительно там был, то это скорее минус для его "вояк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Эта информация еще нуждается в уточнении. Не очень верю что он (Шойгу - ред.) так смел, что прибыл туда (на оккупированные территории Украины - ред.). Но я скажу даже больше. Его визит, человека, нацепившего погоны генерала армии, не служив даже срочной службы в армии и которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие ВС РФ - это скорее минус, нежели плюс. Это скорее деморализация личного состава, чем поддержка. Когда приезжает этот ряженый, шапито, то это выводит их (оккупантов - ред.) из себя", - рассказал Череватый.

Визит Шойгу к оккупантам

Напомним, сегодня российские СМИ распространяли информацию о том, что якобы министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовые позиции российских оккупационных войск на временно захваченной территории Украины.

Пропагандистские издания РФ даже распространили видео с вроде бы поездки Шойгу.

Впрочем, в сети обратили внимание на интересный момент, на фрагменте из Шойгу и иллюминатором даже не видно, где он летит, а форма одежды у него и окружения не по сезону, из самолета вообще показывают зеленую траву.

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