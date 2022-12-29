В России заявили, что "Калибры" не закончатся. В ВСУ назвали это истерикой

Как сообщила Гуменюк, сегодня военное ведомство РФ запостило "мотивационный плакат", в котором заявило, что якобы ракеты "Калибр" у них не закончатся никогда.

"Как правило, это свидетельствует об очередном приступе истерии на той стороне, поскольку они осознают, что ракеты заканчиваются, и понимают, что использование такого оружия для них очень дорогостоящее. А создание новых ракет затруднено, в том числе, вследствие санкций", - пояснила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" считает, что пост Минобороны РФ можно трактовать, скорее, как обращение к международному сообществу, чтобы усилить санкции против страны-агрессора и предотвратить появление новых ракет этого типа.

Гуменюк подчеркнула, что максимальное количество "Калибров", которыми сегодня были оснащены корабли россиян на боевом дежурстве в акватории Черного моря, составило более 40 ракет. Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что они "больше угрожают, чем используют".

"Во время сегодняшней атаки на боевом дежурстве было 20 "Калибров", и страна-террорист выпустила их все. То есть они сегодня, скажем так, шиканули", - отметила Гуменюк.