В России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях

Российская омбудсменка обратила внимание на то, что операции в Олешках предшествовали месяцы работы и переговоров.

"Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Олешках остаются крайне сложными. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг", - написала она в российской соцсети Max.

Лантратова также добавила, что продолжает совместную работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.

Что важно понимать, украинские власти это заявление пока не подтверждали и не опровергали.

Несмотря на это, Лубинец накануне выразил надежду, что гуманитарная миссия в Олешках - это только начало.



"Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы - механизма, в центре которого всегда будут стоять люди, их безопасность и право на жизнь", - подчеркнул он.