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Олешки Графики отключения света Война в Украине

В России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях

19:42 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец (lantratovaDOBRO)

Украина и Россия смогли прийти к согласию в вопросе проведения регулярных гуманитарных миссий.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Российская омбудсменка обратила внимание на то, что операции в Олешках предшествовали месяцы работы и переговоров.

"Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Олешках остаются крайне сложными. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг", - написала она в российской соцсети Max.

Лантратова также добавила, что продолжает совместную работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.

Что важно понимать, украинские власти это заявление пока не подтверждали и не опровергали.

Несмотря на это, Лубинец накануне выразил надежду, что гуманитарная миссия в Олешках - это только начало.

"Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы - механизма, в центре которого всегда будут стоять люди, их безопасность и право на жизнь", - подчеркнул он.

Напомним, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированные жители Олешек пересекли границу Украины на Черниговщине - миссия завершилась успешно.

А РБК-Украина рассказывало, как спасенных людей встречали на родине, а также показало первые фото и видео.

Чуть позже стало известно, как на завершение эвакуации жителей Олешек отреагировала первая леди США Мелания Трамп, которая всячески способствовала этому процессу .

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