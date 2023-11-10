Войскам РФ будет трудно направить подкрепление в Херсонскую область: в ISW назвали причину
Российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов, это связано с дефицитом боеспособных подразделений и необходимостью одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области. По данным российских блогеров, украинские силы 9 ноября установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и провели штурмы российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.
Сообщается, что ВСУ также атаковали Песчановку (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепное (17 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), и пытаются занять позиции между Подстепным и Козачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).
По мнению аналитиков, российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при переброске частей с других участков фронта. Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и частей ВДВ из Запорожской области, вероятно, приведет к срыву российских оборонительных операций. Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать другие операции на фронте.
Ключевые выводы ISW:
- В последние дни российские войска, вероятно, начали попытки локальных наступательных операций на Бахмутском направлении.
- Российские войска продолжили наступательные действия в районе Кременной и Бахмута, на авдеевском направлении, а также в районе Купянска.
- Российские власти, похоже, все больше полагаются на ЧВК для защиты внутренней энергетической инфраструктуры от ударов дронов.
- Сообщается, что оккупационные власти продолжали усилия по милитаризации украинской молодежи.
Ситуация на левом берегу Херсонской области
В последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
По мнению эксперта, украинские бойцы на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.
В Институте изучения войны ранее сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.
По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.
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