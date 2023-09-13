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В районе Бахмута бойцы ССО уничтожили вражеский пункт управления БПЛА (видео)

Украина, Среда 13 сентября 2023 09:12
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В районе Бахмута бойцы ССО уничтожили вражеский пункт управления БПЛА (видео) Фото: в районе Бахмута бойцы ССО уничтожили вражеский пункт управления БПЛА (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступление на Бахмутском направлении. В частности, бойцам Сил специальных операций (ССО) удалось уничтожить пункт управления российскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

Так, в ходе ведения аэроразведки на Бахмутском направлении, операторами ССО обнаружен объект противника, осуществлено наблюдение и идентификацию целей.

"В результате точной работы артиллерии Сил обороны, цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, из этого базового лагеря велись корректировки и общая координация действиями расчетов БПЛА "ZALA" и "Ланцет".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 сентября, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 270350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 31 единица автотехники.

При этом в последнее время, ВСУ постоянно уничтожают катера оккупантов. Например, 11 сентября, российские оккупанты лишились сразу шести катеров после того, как попытались отбить ранее потерянные позиции в Херсонской области.

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