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Россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области: что говорят

Брянск, Пятница 22 декабря 2023 09:00
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Россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области: что говорят Фото: россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы новой атаке дронов на резервуары с топливом в Брянской области. Оккупанты говорят, что "атаку" отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

По словам россиян, два беспилотника якобы заметили возле нефтехранилища в Суражском районе рано утром 22 декабря.

Традиционно оккупанты утверждают, что оба беспилотника были сбиты. Обломки первого якобы разбросало в 300 мерах от логистического центра, а второй дрон нашли в 500 метрах. При этом россияне уверяют, что дрон имел аж 22 кг боевой части.

Традиционно российские СМИ обвинили Украину. Пропагандисты утверждают, что никто не пострадал.

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Следует отметить, что Брянская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Черниговской и Сумской областями.

Россияне часто жалуются на якобы атаку на Брянскую область. Так, 19 декабря губернатор Брянской области заявил о трех атаках за утро и обвинил Украину.

Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

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Российская Федерация атака дронов Брянская область
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