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В России заявили об атаке на Украину новых дронов "Герань"

10:33 27.08.2026 Чт
2 мин
Враг выдумал для них новую лживую характеристику
aimg Юлия Капитонова
Фото: Новые "Герани" уже атакуют Украину (росСМИ)

Утром 27 августа Министерство обороны России объявило, что во время последней атаки на Украину применило новую модификацию ударного дрона "Герань".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

В своем официальном Telegram-канале вражеское оборонное ведомство цинично отчитывается об атаках на гражданское население Украины.

В то же время Минобороны РФ лжет, что под удар якобы попадают исключительно военные объекты, однако никаких подтверждений своим словам не дает.

На этот раз Минобороны РФ заявило о применении во время атаки на Украину новых дронов типа "Герань".

Ведомство опубликовало изображения своих БПЛА в небе и разместило на нем надпись "Новые неуловимые".

Россияне игнорируют тот факт, что украинская ПВО ежедневно обезвреживает около 90% их беспилотников.

К изображению Минобороны РФ добавило циничный комментарий: "Герани ночью мощно отработали". Так враг кичится усилением террора против гражданского населения Украины.

МО РФ заявило об атаке новых дронов типа "Герань" на Украину ночью 27 августа (Фото: mod_russia)

Однако фактически россияне не объяснили, чем их новые "Герани" отличаются от предыдущих модификаций.

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