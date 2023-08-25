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В трех областях РФ раздались взрывы, в Москве закрыли аэропорты

Россия, Пятница 25 августа 2023 01:48
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В трех областях РФ раздались взрывы, в Москве закрыли аэропорты Фото: в Курской, Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Курской, Калужской и Тульской областях России раздались взрывы сегодня ночью, 25 августа. В Москве закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Жители Калужской области утверждают, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали по меньшей мере 3-4 звука взрывов. В сети появились первые видео "хлопка" в России.

Также, сообщается о звуках взрывов в Курской и Тульской областях Российской Федерации. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковёр", они временно прекратили работу.

Реакция Минобороны РФ

Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - заявили в ведомстве.

"Хлопки" в России

В последнее время россияне все больше стали жаловаться на звуки взрывов. В частности, ночью 22 августа "хлопки" слышали в Москве и области. Что-то похожее на взрывы слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.

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