ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России заявили об "атаке беспилотника" на завод в Тверской области

Тверская область, Россия, Вторник 05 сентября 2023 09:35
UA EN RU
В России заявили об "атаке беспилотника" на завод в Тверской области Фото: в России заявили об "атаке беспилотника" на завод в Тверской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России утверждают, что утром 5 сентября неизвестный беспилотник пытался атаковать территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, около 5:00 российские военные якобы перехватили дрон-камикадзе. Он упал на территории "Редкинского опытного завода" возле состава воспламеняющихся жидкостей, после чего взорвался.

На месте взрыва якобы обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника. Отмечается, что из-за взрыва была повреждена одна пустая цистерна и окна ближайшего здания. Пострадавших нет.

Атаки дронов в России

Напомним, сегодня в Министерстве обороны РФ заявили о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области и якобы сбитии этой ночью одного беспилотника. Кроме того, еще беспилотники вроде бы летели на Москву, и также были уничтожены в Московской и Тверской областях, в результате чего есть повреждения объекта.

А вчера утром в России заявили якобы об отражении атаки БПЛА в Курской области.

Отметим, что вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Курской области РФ сообщали об атаке БПЛА. Сначала местный губернатор Роман Старовойт заявлял о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника в Курчатове. А потом местные жители рассказывали о серии взрывов в этом населенном пункте.

Самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация атака дронов Война России против Украины
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта