В России заявили об "атаке беспилотника" на завод в Тверской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, около 5:00 российские военные якобы перехватили дрон-камикадзе. Он упал на территории "Редкинского опытного завода" возле состава воспламеняющихся жидкостей, после чего взорвался.

На месте взрыва якобы обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника. Отмечается, что из-за взрыва была повреждена одна пустая цистерна и окна ближайшего здания. Пострадавших нет.