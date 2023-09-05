В России заявили об "атаке беспилотника" на завод в Тверской области
В России утверждают, что утром 5 сентября неизвестный беспилотник пытался атаковать территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По данным СМИ, около 5:00 российские военные якобы перехватили дрон-камикадзе. Он упал на территории "Редкинского опытного завода" возле состава воспламеняющихся жидкостей, после чего взорвался.
На месте взрыва якобы обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника. Отмечается, что из-за взрыва была повреждена одна пустая цистерна и окна ближайшего здания. Пострадавших нет.
Атаки дронов в России
Напомним, сегодня в Министерстве обороны РФ заявили о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области и якобы сбитии этой ночью одного беспилотника. Кроме того, еще беспилотники вроде бы летели на Москву, и также были уничтожены в Московской и Тверской областях, в результате чего есть повреждения объекта.
А вчера утром в России заявили якобы об отражении атаки БПЛА в Курской области.
Отметим, что вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Курской области РФ сообщали об атаке БПЛА. Сначала местный губернатор Роман Старовойт заявлял о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника в Курчатове. А потом местные жители рассказывали о серии взрывов в этом населенном пункте.
Самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.
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