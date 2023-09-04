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В российской Курской области снова прогремели взрывы

Понедельник 04 сентября 2023 02:16
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В российской Курской области снова прогремели взрывы Фото: в Курской области РФ прозвучали взрывы в городе Курчатов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Курчатов в Курской области прозвучали взрывы в ночь на 4 сентября. Это произошло после вечернего инцидента несколькими часами ранее, когда заявляли якобы о падении дрона неподалеку АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что предварительно в городе сейчас идет работа систем противовоздушной обороны.

Как пишут местные жители в сети, этой ночью прозвучали как минимум три взрыва. При этом другие рассказывают о пяти взрывах.

Также в интернете публикуют кадры с этой "бавовной".

Взрывы в Курской области РФ

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт рассказывал о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника. Российский чиновник по обыкновению обвинил украинскую сторону в "атаке БПЛА".

Позже сообщалось, что пожар на месте падения обломков сбитого БПЛА в городе Курчатове уже был потушен.

Добавим, что по данным россиян, расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 километров.

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Российская Федерация вибухи Курская область
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