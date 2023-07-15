В России был задержан полковник ФСБ. Он курировал провластные Telegram-каналы

В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова, который ранее занимался политическими преследованиями и курировал провластные Telegram-каналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ "Важные истории" .

По данным издания, арестованный сегодня полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями.

К тому же, российское СМИ сообщает, что Поляков курировал сеть прокремлевских телеграм-каналов по заданию администрации президента. Среди них в частности: "Кремлевская прачка", "Силовики" и "Brief".

По словам анонимного собеседника издания, Поляков курировал провластные телеграм-каналы по согласованию с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Кроме того, анонимный источник "Важных историй" сообщил, что Полякова арестовали за то, что он начал "заниматься коммерцией" в прокремлевских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Покушение на Симоньян и Собчак

Напомним, сегодня ФСБ РФ заявила, что якобы предотвратила попытку "ликвидации" пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. При этом в "покушении" они обвинили СБУ.

Позже появилась информация об аресте семи людей, якобы виновных в подготовке покушения.

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