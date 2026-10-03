В России засекретили данные об исках по поводу погибших и пропавших без вести

Судебный департамент при Верховном суде России засекретил количество исков о признании граждан погибшими и пропавшими без вести. Под гриф попала и статистика по политическим делам и преступлениям силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка" .

2 октября департамент обнародовал статистику преступности за 2025 год. Часть строк в отчете просто закрасили серым, и среди них оказалось количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести.

Еще годом ранее суды рассмотрели рекордные 17,5 тысячи таких исков. А в конце 2025 года российские суды начали убирать информацию об этих делах со своих сайтов.

Из отчета исчез целый раздел о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Теперь неизвестно, сколько людей осудили за госпредательство, разглашение гостайны, диверсии, создание экстремистского сообщества и "дискредитацию" армии.

В то же время, данные о наказаниях за "фейки" об армии департамент оставил: в 2025 году по этой статье осудили 90 человек.

Скрыли и административную статистику: штрафы за "дискредитацию" армии, разжигание вражды, призывы к сепаратизму и нарушение правил для "иноагентов".

Ранее в отчете отдельно указывалось, сколько преступлений совершили военные, судьи, прокуроры, следователи, полицейские и работники тюрем. В статистике за 2025 год эти строчки также закрасили.