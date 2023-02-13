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В России засекретили данные, по которым журналисты узнали об онкологии у Путина

Фото: в России засекретили данные, по которым журналисты узнали об онкологии у Путина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин находится под наблюдением у врача-онколога. Однако в РФ засекретили данные, подтверждающие это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным на сайте госзакупок Центральной клинической больницы, которая находится в ведении Управления делами президента РФ, журналистам удалось установить, что Путин наблюдается у онколога.

Известно, что врачи Центральной клинической больницы регулярно сопровождают Путина в поездках. По данным госзакупок, чаще всего с диктатором ездят хирург - специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. При этом в разных поездках его сопровождали от шести до 13 специалистов.

Однако уже осенью 2022 года данные об этом исчезли из публичного доступа. Теперь, если зайти на сайт госзакупок, документы невозможно найти из-за поисковой строки. А вот если перейти на страницу отображается сообщение, что информация о контракте не должна быть размещена на сайте.

Напомним, по данным экс-разведчика Британии, президент Путин серьезно болен. При этом точно неясно, какой у него недуг.

Как сообщалось, российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что глава Кремля консультируется с отоларингологами и хирургами, в том числе с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

В Кремле же информацию о том, что Путин болен раком, опровергают.

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