"Вигадка і неправда". Путін не хворий на рак, - Кремль

У президента Росії Володимира Путіна спростовують інформацію про те, що він хворий на рак. У Кремлі назвали інформацію журналістів-розслідувачів "вигадкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головного редактора "Эха Москвы" Олексія Венедиктова.

"На питання:" Чи вірно я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак?", Пєсков відповів: "Вірно", - написав Венедиктов.

За його словами, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав подібні заяви "вигадками і неправдою"

Нагадаємо, раніше журналісти російського видання "Проект" опублікували розслідування, в якому говориться, що Путін постійно консультується з отоларингологами та хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займається проблемами щитовидної залози.

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