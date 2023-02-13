У Росії засекретили дані, за якими журналісти дізнались про онкологію у Путіна

Російський диктатор Володимир Путін перебуває під наглядом у лікаря-онколога. Однак в РФ засекретили дані, які це підтверджують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними на сайті держзакупівель Центральної клінічної лікарні, яка перебуває у підпорядкуванні Управління справами президента РФ, журналістам вдалось установити, що Путін спостерігається в онколога.
Відомо, що лікарі Центральної клінічної лікарні регулярно супроводжують Путіна у поїздках. За даними держзакупівель, найчастіше з диктатором їздять хірург - фахівець із раку щитовидної залози та ЛОР. При цьому у різних поїздках його супроводжували від шести до 13 фахівців.
Однак уже осінню 2022 року дані про це зникли з публічного доступу. Наразі, якщо зайти на сайт держзакупівель документи неможливо знайти через пошуковий рядок. А от якщо перейти на сторінку з'являється повідомлення, що інформація про контракт не повинна бути розміщена на сайті.
Нагадаємо, за даними екс-розвідника Британії, президент Путін серйозно хворий. При цьому точно неясно, який у нього недуга.
Як повідомлялося, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що глава Кремля консультується з отоларингологами і хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займався проблемами щитовидної залози.
У Кремлі ж інформацію про те, що Путін хворий на рак, спростовують.
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