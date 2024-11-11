В России заочно арестовали судью МУС, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда. Он выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" .

Как сообщается, в России в отношении судьи возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном заключении под стражу".

В июне 2024 Бен Махфуд и двое других судей МУС Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордер на арест Шойгу и Герасимова.

Российских военачальников обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за того, что армия РФ наносила удары по энергетическим объектам Украины.