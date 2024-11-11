В России заочно арестовали судью МУС, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда. Он выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Как сообщается, в России в отношении судьи возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном заключении под стражу".
В июне 2024 Бен Махфуд и двое других судей МУС Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордер на арест Шойгу и Герасимова.
Российских военачальников обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за того, что армия РФ наносила удары по энергетическим объектам Украины.
Ордеры на арест Шойгу и Герасимова
Напомним, в июне этого года Палата предварительного производства Международного уголовного суда издала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.
Ордеры связаны с войной в Украине за вероятные международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года.
Палата предварительного производства признала, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.
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