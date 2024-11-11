ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії заочно заарештували суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Понеділок 11 листопада 2024 17:55
UA EN RU
У Росії заочно заарештували суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова Фото: Сергій Шойгу та Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду Хайкеля Бен Махфуда. Він видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Як повідомляється, у Росії стосовно судді порушили кримінальну справу за статтею про "незаконне взяття під варту". Суддю МКС оголосили в міжнародний розшук.

У червні 2024 року Бен Махфуд і двоє інших суддів МКС Розаріо Сальваторе Айтала і Серхіо Херардо Угальде Годінес видали ордер на арешт Шойгу та Герасимова.

Російських воєначальників звинуватили у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через те, що армія РФ завдавала ударів по енергетичних об'єктах України.

Ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Нагадаємо, у червні цього року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Ордери пов'язані з війною в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.

Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду часу російськими окупантами було завдано велику кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Російська Федерація Сергей Шойгу Валерий Герасимов
NEWS
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста