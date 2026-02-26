Технический упадок села в РФ

По данным разведки, продажи сельскохозяйственной техники в РФ упали на четверть, а изношенность парка машин уже превысила 50%.

Темпы обновления техники втрое ниже необходимой нормы, что создает огромный разрыв в производственных мощностях.

Агросектору РФ не хватает более 60 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов.

"Текущая модель регулирования фактически изымает ресурсы из отрасли через пошлины и налоги и не стимулирует модернизацию. В сочетании с экспортными ограничениями это подрывает прибыльность производства", - отмечают в СЗР.

Экономическое давление на фермеров

В СЗР сообщают, что рентабельность российского растениеводства стремительно обвалилась - с 40% в 2020 году до 15-16% в 2025-м.

Высокая учетная ставка и низкий уровень субсидий (всего 1-2% в доходах фермеров) делают производство зерна убыточным.

Прогноз относительно дефицита

Эксперты предупреждают, что отсутствие инвестиций в обновление базы приведет к неизбежным последствиям для внутреннего рынка агрессора.

"В среднесрочной перспективе это повышает риск дефицита продовольствия на внутреннем рынке РФ и роста цен", - резюмируют в СВРУ.