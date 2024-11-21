S.T.A.L.K.E.R. 2 - разочарование или игра года? Отзывы игроков и критиков, оценки и обзор

После долгих лет ожидания, S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то вышел. Однако, мнения игроков и критиков о новой части оказались весьма неоднозначными. Одни хвалят игру за атмосферу и глубину мира, другие указывают на технические проблемы и недостаток инноваций.

Издание Hardcore Gamer считает, что одной из выдающихся особенностей франшизы S.T.A.L.K.E.R. всегда была ее способность позволять игрокам исследовать Зону в своем собственном темпе, и S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжает эту традицию. В отличие от многих других игр, она избегает подталкивания игроков вперед невидимой рукой или властных NPC, побуждающих их выполнять срочные задачи.

Автор делает вывод, что визуально S.T.A.L.K.E.R. 2 впечатляет своей графикой, хотя некоторые аспекты не оправдывают первоначальных ожиданий. Некоторые текстуры, освещение и тени менее детализированы, чем то, что было показано в более ранних превью, а некоторые модели персонажей выиграли бы от визуальных обновлений.

Критик предполагает, что визуальные эффекты могли быть урезаны из соображений производительности, но, несмотря на это, игра в целом работает гладко, с редкими пропусками кадров, плавающими глюками персонажей и редкими сбоями.

С другой стороны, звуковой дизайн менее отполирован. Эксперт столкнулся с повторяющимися проблемами с приглушенными выстрелами во время боя. Несмотря на это, общий звуковой дизайн хвалят за его атмосферную эффективность, а жуткая эмбиентная музыка задает тон для исследования.

Ресурс GamesRadar заявил, что в настоящее время игра омрачена подавляющим количеством ошибок, что затрудняет ее рекомендацию в текущем состоянии.

Одной из наиболее постоянных проблем, о которых сообщают игроки, являются звуковые сбои. Шаги исчезают, окружающие звуки появляются и исчезают непредсказуемо, а звуки оружия часто полностью прекращаются.

ИИ врагов является еще одним источником разочарования, поскольку враги часто телепортируются во время перестрелок или застывают на месте, ожидая, когда их расстреляют. В некоторых случаях они появляются под землей или внутри недоступных областей.

Автор считает, что пока технические проблемы не будут устранены, игрокам нужно дождаться дальнейших обновлений, прежде чем погружаться в игру.

Издание VGC сделало вывод, что S.T.A.L.K.E.R. 2 столкнулся со значительными техническими проблемами, из-за чего его трудно рекомендовать в текущем состоянии. Игра была описана как один из самых нестабильных релизов, рассмотренных в последнее время, с частыми ошибками черного экрана, возникающими каждые 90 секунд. Критики столкнулись с многочисленными ошибками, включая искаженные световые эффекты, звуковые сбои и неотзывчивые устройства ввода, что заставило их переустанавливать игру несколько раз.

Несмотря на эти проблемы, основной игровой процесс выглядит многообещающе, особенно с его атмосферным сеттингом в Зоне, который остается убедительным.

Тем не менее, игра была признана недоработанной к публичному выпуску, и многие технические проблемы, как ожидается, будут устранены в будущих обновлениях.

В издании считают, что, хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет потенциал стать отличным, он еще не завершенный продукт, и на данный момент его нельзя рекомендовать к покупке. Игра может улучшиться со временем, но в настоящий момент она кажется незаконченной и может потребовать существенных обновлений, чтобы раскрыть свой полный потенциал.

Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 встретили с большим энтузиазмом и многие игроки назвали ее игрой года, однако она не лишена недостатков. Автор с PC Gamer считает, что игра по-прежнему несет в себе типичные проблемы серии, такие как сбои, ошибки, сбои анимации и проблемы с ИИ. Даже на высокопроизводительном оборудовании (с процессором 3700X, графическим процессором RTX 4080 и 32 ГБ ОЗУ) игра иногда подтормаживает и страдает от случайных падений производительности.

Структура повествования S.T.A.L.K.E.R. 2 может сбивать с толку. Игроки часто чувствуют, что приближаются к финальной кульминации истории, но игра переключает передачи, побуждая их продолжать играть, проходя через то, что кажется бесконечной чередой событий. Этот затянутый темп может стать утомительным, особенно ближе к концу, когда некоторые квесты остаются нерешенными или неправильно обновленными в журнале, вызывая путаницу.

Несмотря на эти проблемы, основной опыт S.T.A.L.K.E.R. 2 остается убедительным. Его дизайн старой школы в сочетании с современной графикой обеспечивает уникальный опыт в игровом мире. Хотя ошибки и грубая механика могут оттолкнуть некоторых, возвращение в Зону после более чем десятилетия ощущается ностальгически, и игра по-прежнему дает то, что сделало серию особенной в первую очередь.