В России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины

Какие страны попали в стоп-лист

По информации журналистов, российским вербовщикам передали перечень из 36 стран, граждан которых больше нельзя привлекать на контракт.

Среди них - Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Список расширили в феврале

Как отмечает издание, в феврале в список добавили еще семь стран - Колумбию, Аргентину, Камерун, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак.

Информацию о появлении такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Кто именно принял решение об ограничении вербовки иностранцев - пока неизвестно.

По данным журналистов, вероятно, причиной могли стать дипломатические договоренности, чтобы избежать напряжения в отношениях со странами-партнерами.