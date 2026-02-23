В России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины

Российские вербовщики получили список стран, откуда больше не разрешено привлекать иностранцев к войне против Украины. Речь о государствах, которые считаются "дружественными" к России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Важные истории".
По информации журналистов, российским вербовщикам передали перечень из 36 стран, граждан которых больше нельзя привлекать на контракт.
Среди них - Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.
Как отмечает издание, в феврале в список добавили еще семь стран - Колумбию, Аргентину, Камерун, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак.
Информацию о появлении такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.
Кто именно принял решение об ограничении вербовки иностранцев - пока неизвестно.
По данным журналистов, вероятно, причиной могли стать дипломатические договоренности, чтобы избежать напряжения в отношениях со странами-партнерами.
Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальным данным, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.
Больше о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах, - в материале РБК-Украина.