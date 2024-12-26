В Россию ввозят иностранные самолеты в обход санкций: СМИ раскрыли несколько схем

Как сообщает издание, в 2024 году в Россию ввозили самолеты малой авиации, которые используют для тренировочных полетов, обучения или охраны лесов, а также большие пассажирские лайнеры, выполняющие регулярные рейсы по стране.

С начала 2022 года по меньшей мере 18 самолетов Cessna были незаконно ввезены в РФ через Турцию, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Грузию и Оман. Их используют для обучения курсантов.

В начале декабря 2024 года в США задержали первого россиянина, подозреваемого во ввозе самолетов через Армению в обход санкций, - Сергея Нечаева.

В этом же году обнаружили отправителя и получателя еще одного самолета, незаконно поставленного в Россию, - Андрея Кузнецова. Он является экс-совладельцем авиакомпании "Восход".

Отмечается, что чаще всего самолеты Cessna в России получала компания "Современные технологии". Ее основатель - российский бизнесмен Евгений Кабанов, который также является основателем турецкой Edermont LTD и киргизской "Эдермонт Памир". Последние компании записаны как отправители самолетов Cessna в таможенных декларациях.

Также компании Кабанова помогли ввезти в Россию редкий бомбардировщик Junkers времен нацистской Германии стоимостью 1,06 млн долларов.

По информации "Верстка", в 2024 году компании Кабанова ввезли в РФ девять самолетов. Кроме самолетов Cessna и бомбардировщика, они помогли транспортировать в страну два борта Aero Commander 680V, предназначенные для гражданской авиации, а также американский самолет Piper PA-28RT-201T.

Также издание обнаружило переписку, в которой Кабанов описывает схему доставки иностранных самолетов в обход санкций. По его словам, перегнать самолет можно "своим ходом" или перевезти по суше или по морю.

В первом случае есть два варианта, первый из них - перегонять самолет самостоятельно или воспользоваться услугами пилота. В последнем случае самолет направляется к месту базирования, где проходит российскую регистрацию и получает сертификат летной годности.

Еще одним вариантом является перевозка по суше или по морю. В этом случае самолет необходимо разобрать, загрузить в контейнер и отправить в промежуточный пункт назначения.

После таможенного оформления он направляется в пункт назначения, где еще раз проходит таможню. Затем уже на месте базирования самолет нужно собрать, облетать, получить необходимые документы.

Издание отмечает, что в 2024 году в Россию также ввозили самолеты Bombardier, Airbus A319-111 и Boeing 737-800.