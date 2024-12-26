До Росії ввозять іноземні літаки в обхід санкцій: ЗМІ розкрили декілька схем

Як повідомляє видання, у 2024 році до Росії ввозили літаки малої авіації, які використовують для тренувальних польотів, навчання або охорони лісів, а також великі пасажирські лайнери, що виконують регулярні рейси країною.

З початку 2022 року щонайменше 18 літаків Cessna були незаконно ввезені до РФ через Туреччину, Литву, Латвію, Естонію, Німеччину, Грузію та Оман. Їх використовують для навчання курсантів.

На початку грудня 2024 року в США затримали першого росіянина, підозрюваного у ввезенні літаків через Вірменію в обхід санкцій, - Сергія Нечаєва.

Цього ж року виявили відправника та одержувача ще одного літака, незаконно поставленого до Росії, - Андрія Кузнєцова. Він є ексспіввласником авіакомпанії "Восход".

Зазначається, що найчастіше літаки Cessna в Росії отримувала компанія "Современные технологии". Її засновник - російський бізнесмен Євген Кабанов, що також є засновником турецької Edermont LTD і киргизької "Едермонт Памір". Останні компанії записані як відправники літаків Cessna в митних деклараціях.

Також компанії Кабанова допомогли ввезти в Росію рідкісний бомбардувальник Junkers часів нацистської Німеччини вартістю 1,06 млн доларів.

За інформацією "Верстка", у 2024 році компанії Кабанова ввезли до РФ дев'ять літаків. Крім літаків Cessna і бомбардувальника, вони допомогли транспортувати в країну два борти Aero Commander 680V, призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

Також видання виявило листування, в якому Кабанов описує схему доставлення іноземних літаків в обхід санкцій. За його словами, перегнати літак можна "своїм ходом" або перевезти сушею чи морем.

У першому випадку є два варіанти, перший із них - переганяти літак самостійно або скористатися послугами пілота. В останньому випадку літак прямує до місця базування, де проходить російську реєстрацію та отримує сертифікат льотної придатності.

Ще одним варіантом є перевезення сушею або морем. У цьому випадку літак необхідно розібрати, завантажити в контейнер і відправити в проміжний пункт призначення.

Після митного оформлення він прямує в пункт призначення, де ще раз проходить митницю. Потім уже на місці базування літак потрібно зібрати, облітати, отримати необхідні документи.

Видання зазначає, що у 2024 році до Росії також ввозили літаки Bombardier, Airbus A319-111 та Boeing 737-800.