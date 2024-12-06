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Из-за санкций российский "Аэрофлот" начал закупать подержанные самолеты как источник запчастей

Пятница 06 декабря 2024 16:54
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Из-за санкций российский "Аэрофлот" начал закупать подержанные самолеты как источник запчастей Иллюстративное фото: "Аэрофлот" начал закупать старые самолеты Boeing 737 (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Крупнейший российский авиаперевозчик, компания "Аэрофлот", закупит подержанные самолеты Boeing 737. Компания спустит их на запчасти для своих судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным СМИ, "Аэрофлот" планирует получить от группы "Волга-Днепр" пять грузовых Boeing 737-800BCF. Эти самолеты будут спущены на запчасти.

Вероятно, речь о бортах возрастом 21-22 года и стоимостью от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей каждый. Однако права на их пользование принадлежат структуре "Атран", входящей в "Волгу-Днепр". Российский "Аэрофлот" планирует договориться о переуступке прав на лизинг и заключить соглашение страхового урегулирования с владельцем бортов - ирландской компанией AerCap.

Эти самолеты "Аэрофлот" хочет передать самолеты своей дочерней компании - лоукостеру "Победа". По данным издания, превратить грузовые самолеты в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и "неоправданно дорого". Именно поэтому "Аэрофлот", вероятно, планирует снять с них двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие.

Проблемы с самолетами в России

Ранее мы писали, что одна из авиационных компаний Российской Федерации приостановила использование половины авиапарка западных самолетов Airbus A320neo и А321neo. Она не может производить их ремонт и обслуживание, ведь в самолетах обнаружены проблемы с двигателями.

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Российская Федерация Boeing 737
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