В Раде появился новый нардеп вместо Забродского
Центральная избирательная комиссия Украины признала Ирину Никорак депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность". Она заменит недавно сложившего свои полномочия Михаила Забродского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
20 марта 2023 года в ЦИК поступило постановление Верховной Рады. В ней досрочно прекращены полномочия нардепа Михаила Забродского. Он лично написал заявление о сложении им депутатских полномочий.
Забродский был избран на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".
ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Ирину Никорак, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список "Европейской солидарности" под №26, народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Кроме этого, Никорак является депутатом Киевсовета от фракции "Солидарность". Она входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ из-за судебного запрета деятельности этой партии.
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