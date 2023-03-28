ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде появился новый нардеп вместо Забродского

Новина українською →
Украина, Вторник 28 марта 2023 15:42
В Раде появился новый нардеп вместо Забродского Фото: ЦИК признала Ирину Никорак новым нардепом ВР (facebook.com/europeansolidaritykyiv)
Автор: Наталья Кава

Центральная избирательная комиссия Украины признала Ирину Никорак депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность". Она заменит недавно сложившего свои полномочия Михаила Забродского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

20 марта 2023 года в ЦИК поступило постановление Верховной Рады. В ней досрочно прекращены полномочия нардепа Михаила Забродского. Он лично написал заявление о сложении им депутатских полномочий.

Забродский был избран на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".

ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Ирину Никорак, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список "Европейской солидарности" под №26, народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме этого, Никорак является депутатом Киевсовета от фракции "Солидарность". Она входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ из-за судебного запрета деятельности этой партии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссия Европейская солидарность Верховная рада
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем