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В России ночью вспыхнул один из самых больших складов Wildberries (видео)

04:48 11.08.2026 Вт
2 мин
Логистический хаб компании работал только с ноября - вложили 11 млрд рублей
aimg Екатерина Коваль
Фото: логистический комплекс Wildberries под атакой в России (Getty Images)

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый проект ASTRA.

Что известно о событии

Жители Воронежской области в ночь на 11 августа сообщили о взрывах и пожаре в селе Александровка Новоусманского района. По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, горит территория логистического комплекса Wildberries.

В пресс-службе компании официально подтвердили эвакуацию сотрудников в регионе.

Обстоятельства и причина возгорания пока официально не подтверждены. Мониторинговые каналы публикуют видео с места происшествия, на котором виден масштабный пожар.

Что известно о самом объекте

Логистический комплекс Wildberries в Александровке полностью заработал в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, а объем хранения - более 90 млн товарных позиций. В строительство объекта компания РВБ (объединенная структура Wildberries&Russ) инвестировала около 11 млрд рублей.

Wildberries уже не раз попадал под удар этим летом. 7 августа дроны атаковали логистический комплекс компании в Екатеринбурге - городе, расположенном в более чем 1700 км от границы с Украиной. А через несколько дней СМИ сообщили, что после атак ВСУ на маркетплейсе рекордно упали продажи военных товаров - всего за три месяца через Wildberries продали бронежилеты, дроны и прочее снаряжение на 1,646 млрд рублей.

Проблемы у компании накапливаются не только из-за атак. Крупнейшие госбанки России - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

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