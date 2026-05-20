В России устроили истерику из-за европейского курса Армении

23:15 20.05.2026 Ср
2 мин
В Москве назвали "неприемлемыми" подходы Еревана
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Михаил Галузин (Getty Images)

В России заявили, что нынешний внешнеполитический курс руководства Армении является дня Москвы неприемлемым.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Читайте также: Россия демонстрирует слабость. Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии

По словам российского дипломата, вопрос отношений с Арменией обсуждался на заседании специальной рабочей группы Совета безопасности РФ.

В российском министерстве выразили недовольство той линией, которую сегодня проводит армянское руководство.

"А именно - линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет к членству в Европейском Союзе. Такие подходы нас не устраивают. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", - заявил Галузин.

Он напомнил, что Ереван подписал договор о Евразийском экономическом союзе, согласно которому обязуется не допускать действий, которые ставили бы под угрозу или препятствовали Евразийской экономической интеграции.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин раскритиковал Армению и предупредил страну о "недопустимости" курса на ЕС. Глава Кремля отметил, что подобная политика может привести к сценарию, похожему на события в Украине в 2014 году, имея в виду вооруженное вторжение РФ.

Ранее Армения официально подтвердила, что не является союзником страны-агрессора в войне против Украины. Ереван сообщил, что продолжает оказывать гуманитарную поддержку Киеву.

Отметим армянский премьер Никол Пашинян похвастался достижениями демократии в Армении во время встречи с российским диктатором. В частности, он заявил, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными.

