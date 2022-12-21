Швейцария расширила санкции против России согласно новым ограничениям ЕС

Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление федерального совета Швейцарии.

Сегодня, 21 декабря, правительство Швейцарии одобрило решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц, упомянутых в девятом санкционном пакете Европейского союза, из-за агрессии Российской Федерации против Украины.