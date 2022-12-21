Швейцария расширила санкции против России согласно новым ограничениям ЕС
Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление федерального совета Швейцарии.
Сегодня, 21 декабря, правительство Швейцарии одобрило решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц, упомянутых в девятом санкционном пакете Европейского союза, из-за агрессии Российской Федерации против Украины.
Федеральный совет сообщает, что это физические и юридические лица, совершившие действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В частности, это депутаты Думы, министры, люди и компании, занимающиеся пропагандой, военные и различные виды российских вооруженных сил.
Напомним, что 16 декабря Европейский союз официально согласовал девятый пакет санкций против России.
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