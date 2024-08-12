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В России признали, что они не контролируют 28 населенных пунктов Курской области

Иллюстративное фото: россияне потеряли контроль над населенными пунктами в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области после того, как в регионе начались боевые действия.

Об этом на совещании с российским диктатором Владимиром Путиным заявил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету".

"В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов", - рассказал Смирнов. 

По его словам, глубина проникновения на территорию Курской области якобы составляет 12 километров, а ширина по фронту - 40 километров. 

Он также добавил, что информации "о судьбе 2 тысяч человек", которые проживают в этих 28 населенных пунктах, нет. 

 

Что предшествовало

Напомним, бои в Курской области начались еще на прошлой неделе. Практически сразу после этого Минобороны России и ФСБ вышло с заявлениями о том, что на территорию региона вошли “украинские военные”.

При этом официальные лица Украины не подтверждали такие слухи и ход боевых действий не комментируют.

В российских Telegram-каналах с самого начала боев в Курской области появлялась информация о том, что украинские защитники якобы установили контроль над рядом населенных пунктов. Но на официальном уровне это не подтверждали.

Также The Washington Post со ссылкой на собственного источника писало, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию "Суджа", которая является важным объектом. Более детально о таких слухах - в материале РБК-Украина.

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