В России признали, что они не контролируют 28 населенных пунктов Курской области

"В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов", - рассказал Смирнов.

По его словам, глубина проникновения на территорию Курской области якобы составляет 12 километров, а ширина по фронту - 40 километров.

Он также добавил, что информации "о судьбе 2 тысяч человек", которые проживают в этих 28 населенных пунктах, нет.