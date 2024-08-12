У Росії визнали, що вони не контролюють 28 населених пунктів Курської області

Що передувало

Нагадаємо, бої у Курській області розпочалися ще минулого тижня. Практично відразу після цього Міноборони Росії та ФСБ вийшло із заявами про те, що на територію регіону зайшли "українські військові".

При цьому офіційні особи України не підтверджували таких чуток і перебіг бойових дій не коментують.

У російських Telegram-каналах від початку боїв у Курській області з'являлася інформація про те, що українські захисники нібито встановили контроль над низкою населених пунктів. Але на офіційному рівні це не підтверджували.

Також The Washington Post з посиланням на власне джерело писало, що ЗСУ захопили газовимірювальну станцію "Суджа", яка є важливим об'єктом. Більш детально про такі чутки - у матеріалі РБК-Україна.

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