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У Росії визнали, що вони не контролюють 28 населених пунктів Курської області

Ілюстративне фото: росіяни втратили контроль над населеними пунктами в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області після того, як у регіоні розпочалися бойові дії.

Про це на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним заявив в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову газету".

"Наразі ситуація в регіоні складна. На сьогоднішній день під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів", - розповів Смірнов.

За його словами, глибина проникнення на територію Курської області нібито становить 12 кілометрів, а ширина по фронту - 40 кілометрів.

Він також додав, що інформації "про долю 2 тисяч осіб", які проживають у цих 28 населених пунктах, немає.

 

Що передувало

Нагадаємо, бої у Курській області розпочалися ще минулого тижня. Практично відразу після цього Міноборони Росії та ФСБ вийшло із заявами про те, що на територію регіону зайшли "українські військові".

При цьому офіційні особи України не підтверджували таких чуток і перебіг бойових дій не коментують.

У російських Telegram-каналах від початку боїв у Курській області з'являлася інформація про те, що українські захисники нібито встановили контроль над низкою населених пунктів. Але на офіційному рівні це не підтверджували.

Також The Washington Post з посиланням на власне джерело писало, що ЗСУ захопили газовимірювальну станцію "Суджа", яка є важливим об'єктом. Більш детально про такі чутки - у матеріалі РБК-Україна.

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