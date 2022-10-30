ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на рынок: прогноз аналитиков

Новина українською →
Россия, Воскресенье 30 октября 2022 19:03
Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на рынок: прогноз аналитиков Фото: выход РФ из "зернового коридора" приведет к росту цен на пшеницу на мировых рынках (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Аналитики мировых рынков зерна прогнозируют, что цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх, однако поставят под угрозу не только украинский экспорт, но и решение проблемы голода на всех континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Создание "зернового коридора", позволившего отправить более 9 миллионов тонн зерновых и масличных товаров из украинских портов, помогло стабилизировать рынки зерна и сдержать мировые цены после того, как они достигли рекордного уровня. Это относительное затишье, вероятно, закончится, когда в понедельник, 31 октября, начнется торговая неделя на пшеницу в Чикаго и Париже, на двух наиболее активных мировых площадках по заключению фьючерсных контрактов.

"В начале недели очень вероятно, что цены вырастут просто потому, что из Украины будет поступать меньше зерна", - отметил Артур Портье из консалтинговой компании Agritel.

В то же время международное сообщество резко осудило решение России приостановить инициативу "Черноморское зерно" при посредничестве ООН.

В субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостановила участие в заключенном при посредничестве ООН соглашении по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов после нападения на ее флот в аннексированном Россией Крыму.

Отмечается, что экспорт украинского продовольствия через Черное море временно приостановлен, 22 судна с сельскохозяйственными грузами ожидают выхода из портов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год