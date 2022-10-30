Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на рынок: прогноз аналитиков
Аналитики мировых рынков зерна прогнозируют, что цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх, однако поставят под угрозу не только украинский экспорт, но и решение проблемы голода на всех континентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Создание "зернового коридора", позволившего отправить более 9 миллионов тонн зерновых и масличных товаров из украинских портов, помогло стабилизировать рынки зерна и сдержать мировые цены после того, как они достигли рекордного уровня. Это относительное затишье, вероятно, закончится, когда в понедельник, 31 октября, начнется торговая неделя на пшеницу в Чикаго и Париже, на двух наиболее активных мировых площадках по заключению фьючерсных контрактов.
"В начале недели очень вероятно, что цены вырастут просто потому, что из Украины будет поступать меньше зерна", - отметил Артур Портье из консалтинговой компании Agritel.
В то же время международное сообщество резко осудило решение России приостановить инициативу "Черноморское зерно" при посредничестве ООН.
В субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостановила участие в заключенном при посредничестве ООН соглашении по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов после нападения на ее флот в аннексированном Россией Крыму.
Отмечается, что экспорт украинского продовольствия через Черное море временно приостановлен, 22 судна с сельскохозяйственными грузами ожидают выхода из портов Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.