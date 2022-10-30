Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на рынок: прогноз аналитиков

Аналитики мировых рынков зерна прогнозируют, что цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх, однако поставят под угрозу не только украинский экспорт, но и решение проблемы голода на всех континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Создание "зернового коридора", позволившего отправить более 9 миллионов тонн зерновых и масличных товаров из украинских портов, помогло стабилизировать рынки зерна и сдержать мировые цены после того, как они достигли рекордного уровня. Это относительное затишье, вероятно, закончится, когда в понедельник, 31 октября, начнется торговая неделя на пшеницу в Чикаго и Париже, на двух наиболее активных мировых площадках по заключению фьючерсных контрактов.

"В начале недели очень вероятно, что цены вырастут просто потому, что из Украины будет поступать меньше зерна", - отметил Артур Портье из консалтинговой компании Agritel.

В то же время международное сообщество резко осудило решение России приостановить инициативу "Черноморское зерно" при посредничестве ООН.