RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма": при чем здесь ВСУ

Фото: в России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Верховный суд России признал "экстремистской организацией" и запретил несуществующее "Международное движение сатанизма". Оно якобы собирало средства для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTAvision.

Как сообщается, в суд с требованием о запрете обратились Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России.

Отмечается, что дело за два дня рассмотрел судья Олег Нефедов, который ранее уже выносил решение о запрете в России несуществующего "Международного общественного движения ЛГБТ" и об исключении исламистского движения "Талибан" из реестра террористических организаций.

Экспертизу для запрета "движения" проводила группа во главе с российским религиоведом Романом Силантьевым.

Он утверждает, что в России численность сатанистов составляет несколько десятков тысяч жителей. Причиной запрета движения, по его словам, стала поддержка им Украины и сбор средств для ВСУ.

Как отмечает издание "Настоящее время", в январе этого года патриарх РПЦ Кирилл впервые упомянул "Международное движение сатанистов" и заявил, что поддерживает инициативу запретить в России сатанизм.

Участие в деятельности движения, признанного "экстремистским", а также пропаганда его идей грозят уголовной ответственностью.

 

Напомним, в апреле Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Его исключили из списка террористических организаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныСудВойна в Украине