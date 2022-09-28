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В России создают списки уклонистов от мобилизации и хотят отбирать у них авто

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Москва, Среда 28 сентября 2022 14:46
В России создают списки уклонистов от мобилизации и хотят отбирать у них авто Фото: в России хотят конфисковывать машины уклонистов от мобилизации (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В России создают списки мужчин, сбежавших от мобилизации за границу. У них хотят отбирать автомобили.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Володин раскритиковал российских уклонистов от мобилизации и заявил, что власти создают специальные списки.

"Вот у нас составляют списки всех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они уезжают и никто не видит, кто уехал, зачем уехал", - сказал он.

Российский чиновник предложил конфисковывать машины уехавших мужчин и передавать мобилизованным.

"Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Возможно, семьям тех ребят, которые уехали (на войну в Украину, - ред.) это будет правильно. А дальше пусть пешком, и это тоже наука", - добавил Володин.

Напомним, Володин также заявил, что созывает внеочередное заседание Госдумы на 3 октября, чтобы рассмотреть так называемое "присоединение" оккупированных территорий Украины.

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