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У Росії створюють списки ухилянтів від мобілізації і хочуть відбирати у них авто

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Москва, Середа 28 вересня 2022 14:46
У Росії створюють списки ухилянтів від мобілізації і хочуть відбирати у них авто Фото: у Росії хочуть конфісковувати машини ухилянтів від мобілізації (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії створюють списки чоловіків, які втекли від мобілізації за кордон. У них хочуть відбирати автомобілі.

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Володін розкритикував російських ухилянтів від мобілізації і заявив, що влада створює спеціальні списки.

"Ось у нас складають списки всіх, хто зараз на виїзд. Ви думаєте, ось вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав", - сказав він.

Російський чиновник запропонував конфісковувати машини чоловіків, які виїхали, і передавати мобілізованим.

"Нині вже машини кидають. Теж треба подумати. Кому віддати. Можливо, сім'ям тих хлопців, які поїхали (на війну в Україну, - ред.) це буде правильно. А далі нехай пішки, і це теж наука", - додав Володін.

Нагадаємо, Володін також заявив, що скликає позачергове засідання Держдуми на 3 жовтня, щоб розглянути так зване "приєднання" окупованих територій України.

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