В Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы, - росСМИ

Мощный взрыв прогремел в российском Екатеринбурге в ночь на 2 марта. Вероятно, взорвалась электроподстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

В сети сообщали о громком взрыве и вспышке. Государственные российские СМИ писали, что якобы взрыв произошел на Шефской улице вблизи подстанции "Калининская".

Пропагандисты заявляют, что причиной взрыва якобы было короткое замыкание, в результате чего был поврежден один из трансформаторов. Но в сети пишут, что возле подстанции обнаружили самодельное взрывное устройство.

Отмечается также, что подстанция дает электроэнергию для трех российских оборонных заводов. Другие Telegram-каналы пишут, что заводы, которые питает электроподстанция, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

Взрывы в Санкт-Петербурге

Напомним, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявили о якобы атаке дронов.

При этом в сети пишут, что российская ПВО пыталась сбивать беспилотники. Но обломки упали в жилом массиве и повредили дом.

РосСМИ пишут, что, мол, целью атаки могла быть ТЭЦ или нефтебаза "Ручьи", расположенная в километре от поврежденного дома.